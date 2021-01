Norvegia a inregistrat un total de 29 de decese la persoanele de peste 75 de ani care au primit prima doza de vaccin anti-Covid, iar oamenii de stiinta analizeaza cu atentie ce grupuri sa vizeze in programele nationale de imunizare, scrie Bloomberg, potrivit news.ro. S-au adaugat in ultima perioada sase decese la cele deja cunoscute in Norvegia si astfel a scazut grupa de varsta de la 80 la 75 de ani. Pana vineri, Pfizer/BioNTech era singurul vaccin accesibil in Norvegia. "Toate decesele sunt legate de acest vaccin", a transmis, sambata, Agentia Medicamentelor din Norvegia la solicitarea Bloomberg.…