Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Fortelor Aeriene Romane, din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, a identificat miercuri, in jurul orei 11,30, in zona localitatilor Nufarul si Victoria din judetul Tulcea, fragmente care ar fi putut proveni de la o drona, dispersate pe o suprafata de cateva zeci…

- Ministerul Apararii anunta ca, in baza informatiilor primite de la ISU Tulcea cu privire la sesizari telefonice prin serviciul 112 despre posibile cazuri de impact de drona intr-un sector cuprins intre localitatile Nufaru, Malcoci si Valea Nucarilor din judetul Tulcea, echipe

- ISU Tulcea a primit apeluri la 112 cu privire la posibile cazuri de impact de drona in zona mai multor localitati, iar echipele Ministerului Apararii s-au deplasat in zona sesizata pentru a verifica situatia

- In ultimele 48 de ore, forțele Ministerului Apararii Naționale, din Forțele Navale, Forțele Terestre și din alte structuri au acționat in zonele localitaților Ceatalchioi, Plauru și Chilia Veche din județul Tulcea, și in județul Galați, pe malul romanesc

- Militarii romani au fost dislocați pentru misiuni de cercetare in zona localitații Plauru, județul Tulcea. MApN a primit informații conform carora in zona respectiva ar exista elemente a unei drone cazute la aproximativ 2,5 kilometri sud-est de localitatea Plauru.Informațiile primite de autoritați…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar (PSD), a declarat miercuri, prezent in localitatea Plauru din județul Tulcea, ca a gasit la fața locului resturi care ar putea proveni de la o drona ruseasca. Afirmația vine dupa ce Ucraina insista de cateva zile ca drone ruse au cazut pe teritoriul romanesc, dupa…

- La data de 25 august 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, cu privire la faptul ca, un barbat din localitatea Godeni s ar fi urcat, pe un siloz, impreuna cu fiica sa, de 4 ani si ameninta cu acte de suicid.La…

- Alarma s-a dat inca de ieri dimineata, in jurul orei 5, cand un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un urs pe o sosea din zona rafinariei Vega, situata la periferia orasului. Imediat a fost trimis un mesaj RO Alert prin care localnicii erau sfatuiți sa ramana in locuințe. O patrula de jandarmi,…