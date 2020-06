Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți mineri s-au intoxicat cu fum și gaze toxice in Mina Livezeni, județul Hunedoara. Autoritațile au intrat in alerta maxima. „Conform informațiilor furnizate de apelant, mai mult persoane aflate in subteran ar fi intoxicate cu fum și gaze toxice. Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Copiii sunt obligați sa faca exerciții fizice cu mult peste capacitatea lor și sunt loviți cu cruzime cu o coada de matura. Imaginile cu pricina au fost filmate acum un an, dar au fost scoase la lumina abia acum cateva zile. Ele arata cum cațiva copii sunt intinși pe jos și agresați cu o bata, in timp…

- Cel puțin 2 muncitori sunt prinși sub cateva tone de moloz, dupa ce un turn de extracție de la Mina Uricani s-a prabușit. Autoritațile se afla la locul prabușirii, transmite corespondentul Realitatea PLUS. Reprezentanții Ambulanței din Hunedoara intervin la Mina Uricani, acolo unde s-a produs un accident…

- Autoritațile locale din șase județe au luat pana luni dimineața decizia ca oamenii sa poarte maști sau alte forme de protecție a cailor respiratorie in afara locuinței. Masurile difera in funcție de județ, de exemplu, in Hunedoara fiind in vigoare doar in orașul Simeria deocamdata.Incepand…

- UPDATE, ora 21:15 – Autoritatile romane au anuntat, cu putin timp in urma, decesul a inca sapte persoane infectate cu noul coronavirus. Bilantul deceselor ajunge astfel la 114. Toti cei sapte sufereau pe langa infectia de coronavirus de boli cronice grave, cel mai tanar avea 34 de ani. (Rador) Inca…