Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce o adolescenta de numai 15 ani este de negasit de mai multe zile. Alexandra Davidovici a disparut din localitatea... The post Alerta! O tanara de 15 ani a disparut de trei zile appeared first on Renasterea banateana .

- „In aceasta dupa-amiaza, IPJ Cluj a fost sesizat de catre Serviciul de Protectie si Paza despre disparitia lui Ninel Peia, candidat la presedintia Romaniei. Acesta s-a cazat ieri la un hotel de pe raza municipiului Cluj-Napoca iar in aceasta dimineata nu a mai fost gasit si nici nu a mai raspuns la…

- Un candidat la Președinția Romaniei, aflat in campanie electorala la Cluj-Napoca, a disparut joi dimineața, in jurul orei 01:00, dintr-un hotel situat pe Calea Dorobanților. Barbatul beneficia de serviciile Serviciului de Paza și Protecție in timpul dezbaterilor electorale. Agenții de securitate nu…

- Politia judetului Gorj a fost in alerta, luni seara, dupa ce o minora de 15 ani a disparut de acasa. Fata din Balanești a plecat de la domiciliu pentru a merge la școala, insa nu a mai ajuns la liceul din Targu-Jiu. Familia a sesizat Poliția, dupa ce a constatat ca și-a inchis telefonul. „La…

- Medicii epidemiologi s-au luat cu mainile de cap in urma controalelor efectuate in scolile din Gorj. Inspectorii sanitari au depistat in urma triajului facut la inceputul fiecarui an scolar sute de elevi cu paduchi sau raie. Reprezentantii Inspector...

- Alerta in Bucuresti! Ioan Gaburici, un pensionar in varsta de 77 de ani, a disparut duminica, 13 octombrie, de la domiciliu. De atunci, nimeni nu a mai auzit nimic de el, iar rudele sunt disperate si cer ajutorul cetatenilor.

- Ziarul Unirea ALERTA in Alba: Barbat de 42 de ani, din municipiu, disparut de la domiciliu, cautat de politisti Politistii din Alba cauta un barbat care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații ... ALERTA in Alba: Barbat de 42 de ani, din municipiu,…

- Alerta in Timișoara! Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele unei minore in varsta de 9 ani, care a disparut ieri, dintr-un parc aflat in zona Bucovina. Mirela Szucs ar fi plecat din zona parcului ieri, 26 august, și nu ar mai fi revenit pana in prezent. Fetița in varsta de…