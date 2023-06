Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Dambovița sunt in alerta dupa un barbat din satul Vacarești, in varsta de 46 de ani, a disparut de acasa. Se pare ca acesta ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acestuia sunt rugate sa contacteze cea…

- A fost alerta, marți, 13 iunie, in satul Picior de Munte, comuna Dragodana! Polițiștii au fost in “focuri” dupa ce o fata de 12 ani, care se afla in plasament, la o femeie de 45, a fugit de la domiciliu. Dupa mai multe ore de cautari, minora a fost depistata de oamenii legii tot pe raza satului Picior…

- Update: Barbatul in varsta de 36 de ani a fost gasit in județul Dambovița. Nu a fost victima vreunei infracțiuni. La data de 13 iunie a.c., in jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de poliție rurala Florești au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca, fratele sau, BUCA…

- Update: Minora in varsta de 15 ani a fost gasita in municipiul Ploiești. Nu a fost victima vreunei infracțiuni. La data de 2 iunie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Slanic au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, fiica sa, ALEXE ELENA TEODORA ALEXANDRA,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, care a plecat de acasa și nu s-a mai intors. In data de 23 mai 2023, in jurul orei 08:00, Ioana-Paula Sinescu a plecat de la domiciliul sau din localitatea Orțișoara…

- UPDATE! Minora a fost identificata. Nu a fost victima niciunei infracțiuni. Urmeaza sa fie incredințata familiei. La data de 15 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara a minorei BOȚ ELENA MARCELA, de 15 de ani, din satul…

- Clipe cumplite, sambata de dimineața, intampinate de o copila de 15 ani! Minora a fost acroșata de mașina, de DJ 710, pe raza localitații Bezdead, in momentul cand cobora dintr-un autoturism condus de o tanara de 36 de ani. In urma evenimentului rutier, copila a fost ranita. La volanul mașinii care…