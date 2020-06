Stiri pe aceeasi tema

- O masina in care se aflau mai multe persoane a fost surprinsa de viitura, luni seara, pe DN DN 29 A, in judetul Botosani. Pompierii intervin pentru salvarea persoanelor. Drumul este complet blocat in zona localitatii Rediu.

- Alerta in județul Neamț. Raul Ozana a ieșit din matca și a inundat 30 de case și peste 60 de gospodarii din comuna Pipirig, in aceasta dimineața, 22 iunie. Pompierii de la detașamentele din Targu Neamț și Piatra Neamț intervin pentru evacuarea apei din gospodarii. Aluviunile aduse de apa au blocat 25…

- In 19 mai se dadea alarma la Peciu Nou. Un incendiu mistuitor a cuprins casa uneia dintre ultimele familii de șvabi din localitate. Pompierii au reușit sa stinga flacarile și nimeni nu a fost ranit. Dar casa a fost distrusa in totalitate. The post Gest impresionant intr-o comuna de langa Timișoara.…

- GRAV… Pompierii hușeni s-au deplasat in aceasta seara in localitatea Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, unde au fost chemați sa stinga un incendiu izbucnit la o casa. “Secția de pompieri Huși a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea…

- Un incendiu a avut loc, vineri seara, la o locuința din comuna clujeana Moldovenești."Doua autospeciale pentru stins incendii au intervenit in cursul nopții trecute pentru a lichida flacarile care au cuprins o casa de locuit din localitatea Plaiești, comuna Moldovenești", informeaza ISU Cluj.Alerta…

- Un accident de circulație a avut loc aseara, in jurul orei 19:20, in localitatea clujeana Lujerdiu, comuna Cornești. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 31 de ani, din comuna Apahida, care se deplasa dinspre Fundatura inspre Cornești, ar fi patruns pe sensul opus și a intrat in coliziune…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:20, ca o persoana a cazut intr-o fosa septica dintr-o gospodarie, in localitatea Salișca. In comuna Cațcau intervin de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala, un echipaj de prim-ajutor, dar și polițiștii.…