- Autoritatile de sanatate publica din judetul Buzau sunt in alerta dupa ce, in ultima saptamana, la nivelul judetului, s-au inregistrat aproape 200 de cazuri de gripa, peste 1000 de viroze respiratorii si peste 100 de pneumonii. „Momentan avem internati in Sectia de Boli Infectioase a SJU Buzau, 15 cazuri…

- Asteptarea a luat sfarsit la Chirurgia Cardiovasculara (CCV) din cadrul Clinicii de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova. Dupa ani in care pacientii din regiune au fost transferati in alte unitati din tara pentru a putea fi tratati, noua echipa medicala, coordonata de chirurgul Victor…

- Secția de Radioterapie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova va oferi, de acum inainte, cele mai bune conditii de consultatii si tratament pacientilor oncologici. Consiliul Judetean (CJ) Dolj a anuntat, ieri, ca au fost finalizate lucrarile de reparații și de reabilitare la cladirea secției,…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cu suspiciune de botulism, a fost internat, luni, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde i-a fost administrat ser antibotulinic, au informat, marti, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt."In cursul zilei de 14.noiembrie 2022, un pacient in varsta…

- Pentru al treilea an consecutiv, prichindeii de la Gradinița ERINO vand tot produse facute cu manuțele lor, cu mult drag, iar fondurile stranse la Targul caritabil „Dorințe implinite” sunt donate Secției de Pediatrie a SJU Buzau. O adevarata lecție de solidaritate și voluntariat este oferita, pentru…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Adriana Pistol a anuntat ca cinci pacienti care au contractat infectii cu bacterii rezistente la antibiotice au murit in sectia ATI a Spitalului Judetean Targu Mures, iar aceasta sectie a fost inchisa. Adriana Pistol a declarat, sambata, ca pacientii…

- "Ma aflu aici in judetul dumneavoastra si in acest spital, impreuna cu doamna director medical al spitalului, cu domnul director al Directiei de Sanatate Publica si cu domnul doctor, seful Sectiei de terapie intensiva, pentru a va aduce la cunostinta un eveniment petrecut in ultimele zile, si anume…

- Dupa pandemia de coronavirus, un focar de infecții a izbucnit la un spital din Romania. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii dr. Adriana Pistol a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a fost identificat…