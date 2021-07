Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din București sunt in aleta maxima, dupa ce au fost descoperiți mai mulți țanțari purtatori de temutul virus West Nile. Cetațenilor li se recomanda sa evite zonele Eroilor, Universitate, Izvor și Cișmigiu, cat și zonele verzi, aflate langa apa și cu multa vegetație.

- Primaria Municipiului București, prin Compania Eco-Igienizare, a intensificat, inca de miercuri, 21 iulie, tratamentele de combatere a țanțarilor in zonele in care s-a semnalat prezența virusului West Nile, anunța un comunicat al instituției. Zonele respective sunt Splaiul Independenței, zona…

- Deși pana și in București cazurile zilnice de noi infectari cu COVID- 19 au ajuns sa fie numarate pe degetele de la maini, ”Guvernul meu” prelungește starea de alerta fara sa mai justifice in vreun fel… Ce-i drept, pentru ca nici nu prea ar avea cu ce… Sau cel mult sa recunoasca varianta de lucru […]…

- Un colet suspect a fost anunțat sambata la numarul unic de urgența 112, in jurul orei 14.00. Obiectul a fost semnalat in apropiere de Ambasada Suediei, pe trotuar. Era vorba de o plasa de rafie.Sambata au avut loc intervenții de amploare in București dupa ce mai multe obiecte suspecte au fost identificate…