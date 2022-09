Stiri pe aceeasi tema

- Doi rusi si un ucrainean au incercat sa intre cu forta intr-o uzina de armament din Albania, ranind doi militari albanezi care le blocau drumul, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Tirana, transmite AFP.Unul dintre suspecti a atacat paznicii in timp ce incerca sa faca fotografii la fabrica din…

- O analiza publicata de Robert Lansing Institute prezinta scenariile in care Iranul ar ataca Albania. „Folosirea de catre Iran a dronelor de atac și a rachetelor balistice pentru a lovi sediul MEK din Albania nu se confrunta cu nicio interdicție legala, iar autoritațile de la Teheran trebuie sa puna…

- Mii de sustinatori ai opozitiei de dreapta din Albania au protestat joi la Tirana impotriva guvernului socialist, relateaza dpa. Liderul opozitiei Sali Berisha a tinut un discurs in care a cerut demisia premierului Edi Rama, relateaza agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul albanez Edi Rama a anunțat intr-o conferința de presa ca intre țara sa și NATO au loc in prezent negocieri vizand construirea unei baze navale a NATO la Porto Romano, un port situat pe coasta Adriatica a Albaniei. Edi Rama a precizat ca Porto Romano urmeaza sa devina cel mai mare port al…

- Albania este in discutii cu NATO privind constructia unei baze navale la Porto Romano, un port in constructie pe coasta sa la Marea Adriatica, a declarat vineri prim-ministrul Edi Rama. Rama a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca Porto Romano, situat in apropiere de orasul de coasta Durres…

- Cele șase țari din Balcanii de Vest s-au intalnit joi cu liderii UE pentru a discuta in continuare despre integrarea lor in blocul comunitar. Reprezentanți din Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia și Kosovo au zburat la Bruxelles pentru a se intalni cu omologii…

- „Un summit al liderilor Uniunii Europene si al liderilor din Balcani nu a reusit joi sa depaseasca impasul in ceea ce priveste candidatura de aderare la UE a Macedoniei de Nord si a Albaniei, chiar daca Ucraina si Republica Moldova urmau sa devina candidat oficial la aderare”. „Ceea ce s-a intamplat…

- Blocarea de catre Bulgaria a progreselor Macedoniei de Nord si Albaniei in vederea aderarii la Uniunea Europeana (UE) este „o rusine”, a declarat premierul albanez Edi Rama, la sosirea pentru un summit special al tarilor din Balcani cu liderii UE, pe care Rama i-a acuzat de