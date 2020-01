Alerta in Baia Mare in urma cu puțin timp. Incendiu pe b-dul. Republicii intr-un bloc de locuințe Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures, a anuntat ca in Baia Mare, pe b-dul. Republicii, bl. 58 a izbucnit un incendiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la un bloc de locuinte situat pe b-dul. Republicii. Un echipaj de pompieri a pornit…