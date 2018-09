Stiri pe aceeasi tema

- Alerta cu bomba in orasul Timisoara din Romania. Politistii au descoperit un obiect explozibil in apropiere de Gara de Nord. Dispozitivul suspect a fost observat langa un cos de gunoi de un taximetrist, care a dat alarma.

- Alerta de gradul zero in aceasta seara in zona Garii de Nord din Timisoara. Politistii au blocat circulatia pe principalele bulevarde care duc spre gara, interzicand masinilor sa mai ajunga in zona. Conform primelor informatii confirmate oficial, politistii investigheaza, in aceste momente, posibilitatea…

- Flacarile au izbucnit, luni dupa-amiaza, la acoperișul unei case din comuna timișeana Sânandrei. Vecinii proprietarei au fost cei care au zarit focul și au sunat la 112, cu toate ca în imobil se aflau femeia și concubinul acesteia.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi restrictionata astazi pe autostrada A1 si A4 pentru a permite efectuarea lucrarilor de reparatii a carosabilului, astfel: - Autostrada A1 Deva - Sibiu, la kilometrii 254 - 253, pe prima banda si pe…

- Un accident in lant a avut loc joi dupa amiaza, pe soseaua care leaga Timisoara de Vama Cenad, in care au fost implicate cinci autovehicule si noua persoane, dintre care doua victime au fost transportate la spital, transmite Agerpres.ro. Cinci autoturisme au fost implicate intr o coliziune succesiva,…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe Autostrada A1, pe tronsonul Timisoara – Arad, la kilometrul 508+900 metri, pe sensul catre Timisoara. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in aceasta zona se efectueaza astazi, pana la orele 20.00, lucrari de reparatii…

- Autoritatile centrale informeaza ca in judetul Teleorman, pe magistrala 900 Timisoara – Bucuresti, la intrarea in statia CF Rosiori Nord dinspre Craiova, a avut loc zilele trecute un eveniment feroviar. Circulatia trenurilor pe magistrala ...

- Trei proiectile explozive, datand din al Doilea Razboi Mondial, au fost gasite joi seara in comuna Valea Mare de catre un barbat care sapa pe un camp din apropierea garii din localitate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, relateaza…