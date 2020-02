Stiri pe aceeasi tema

- „In urma cu doua zile aveam 45 de cazuri iar acum avem peste 80. Doi pacienti au murit si alti doi se afla in stare foarte grava la Terapie Intensiva", a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Sfanta Parascheva. Conform datelor oferite de Compartimentul de Epidemiologie a…

- Medicii din Romania sunt in alerta dupa ce in ultimele zile s-au inregistrat numeroase cazuri de gripa. Mai mult de atat, cursurile din aproape 50 de școli din Capitala au fost suspendate parțial.

- O adolescenta in varsta de 17 ani a ajuns la secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Buzau dupa ce s-a simțit rau mai multe zile la rand. Medicii au descoperit ca fata suferea de meningita și au internat-o imediat. Tot ieri, șase copii au fost diagnosticați cu gripa. In data de 18.01.2020,…

- Anca Patriche (foto), directoarea de ingrijiri medicale ucisa astazi la Spitalul Judetean Neamt, era terorizata de sotul ei, dupa cum reiese din datele anchetei. Potrivit relatarilor unor membri ai familiei, barbatul in varsta de 50 de ani (foto jos, din aceasta seara, inainte de audierea de la Parchetul…

- Daniel Chițoiu, implicat in accidentul rutier in care au murit doi oameni, va fi externat joi de la Spitalul Floreasca, a declarat pentru HotNews.ro purtatorul de cuvant al spitalului, Bogdan Oprița. Chițoiu, care a fost vazut in picioare imediat dupa accident și preluat pe targa și internat cateva…

- O mama tanara a fost, practic, condamnata la moarta de medici, dupa ce le-a cerut ajutorul pentru ca se simțea rau. Aceștia i-au spus ca e ”prea sanatoasa” ca sa sufere de cancer și au trimis-o acasa. Acum, insa, boala a avansat.

- Pentru ca o lupta a fost toata viața ei chiar din prima zi. Imediat dupa ce a venit pe lume a intrat direct in sala de operație. Diagnosticul, extrofie de vezica, suna complicat și de neințeles pentru parinții Alexandrei, dar medicii le-au explicat tranșant și fara prea multa emoție ce inseamna asta:…