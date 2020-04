Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, considera ca nu doar angajații de la privat, ci și bugetarii trebuie sa suporte costul crizei declanșate de epidemia de coronavirus. Întrebat în cadrul întâlnirii online de la HotNews.ro, daca se ia în calcul o taiere a salariilor…

- "Am imprumutat bani la timp ca sa putem plati și pensii, salarii, ajutoare sociale sau linii de creditare. In calitate de ministru al Finantelor, am trei mesaje importante: 1. Avem scheme de ajutor pentru toți angajații și linii de creditare pentru toate firmele din Romania. 2. Pentru…

- ​Realizarea unui deficit bugetar de 3,6% din PIB în 2020 ar fi o performanța, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. „Ar fi grozav sa reușim sa colectam mult mai bine, însa a crede ca 2020 și 2021 numai printr-o colectarea mai buna și o scadere a cheltuielilor pot…

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata de…

- Romania a schimbat directia si investitiile nu mai sunt penalizate sau suprataxate, iar schimbarea guvernarii a readus tara noastra in atentia investitorilor, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres. "Astazi am inceput la Viena trei zile de discutii cu investitori din toata lumea…