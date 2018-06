Palatul de Justiție din Bruxelles a fost evacuat, vineri dimineața, in urma unei amenințari false cu bomba prin telefon, informeaza le soir.be. Alerta a fost ridicata, iar oamenilor li s-a permis sa se intoarca in cladire, dupa ce specialiștii nu au gasit niciun colet suspect. Accesul in incinta cladirii a fost blocat timp de cateva The post Alerta falsa cu bomba la Bruxelles: Palatul de Justiție a fost evacuat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .