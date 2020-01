Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs vineri intr-o cladire din orasul american Houston, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, citate de agentia Associated Press, potrivit Mediafax.Explozia, urmata de un incendiu puternic, a fost auzita pe o raza de cativa kilometri. Citește…

- O furtuna puternica, botezata Elsa, s-a abatut asupra Peninsulei Iberice si a lasat in urma cinci morti si pagube uriase. Au cazut pe alocuri 200 de litri de apa pe metru patrat, iar torentii au navalit pe strazile din Spania si Portugalia.

- O explozie puternica ce a avariat patru mașini a avut loc, luni, la o fosta stație de carburanți din Galați, trei persoane suferind atacuri de panica dupa incident, potrivit Monitorului de Galați. Explozia ce a avut loc in incinta unui hotel din cartierul Micro 17 a fost urmata de un incendiu. Potrivit…

- Cel putin cinci persoane au murit, una dintre acestea aruncandu-se de la balconul unui apartament, potrivit politiei, transmite Ruptly. O explozie puternica a avut loc, vineri, intr-un bloc de locuinte din Presov, oras situat in estul Slovaciei. Explozia initiala a avut loc intre etajele 9 si 12 ale…

- Cel putin cinci persoane au murit vineri, intr-o explozie de gaze naturale intr-un bloc de locuinte, in estul Slovaciei, iar alte persoane erau blocate pe acoperis, in timp ce cladirea ardea si risca sa se surpe, au anuntat pompierii, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Explozia…

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 25 ranite sambata in explozia unei masini capcana intr-o localitate din nordul Siriei, zona aflata de luna trecuta sub controlul fortelor proturce, informeaza Reuters, citand martori si servicii de interventie. Explozia a provocat importante distrugeri pe…

- Explozia, ale carei cauze nu au fost stabilite, s-a produs in depozitul unei intreprinderi familiale locale, Costa, in comuna Barcellona Pozzo di Gotto.Persoanele decedate sunt doi barbati de la o alta firma, care efectuau lucrari de intretinere, si sotia proprietarului fabricii, o femeie…

- Cel putin 65 de oameni au murit si peste 40 au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a luat foc joi in Pakistan. Trenul a luat foc dupa ce o butelie de gaz ce era folosita de pasageri pentru gatit a explodat, a precizat un oficial al politiei pakistaneze, Ameer Taimur Khan.