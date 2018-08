ALERTĂ! EXPLICAȚIILE Jandarmeriei: Intervenția a fost deplin justificată Raspunzand celor care au acuzat utilizarea excesiva a gazelor lacrimogene, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei București, a explicat ca folosirea forței e ”ultima soluție”. La observația unei jurnaliste ca grupurile violente se puteau observa foarte ușor la inceputul protestului, astfel ca jandarmii ar fi putut sa-i extraga, Militaru a susținut ca au fost mai multe grupuri compacte, dar disperate in toata masa de manifestanți, prin urmare riscurile unei extracții erau ”foarte mari”. El a acuzat și faptul ca ceilalți manifestanți nu s-au indepartat de persoanele violente,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forta in Piata Victoriei și nu aveau cum sa „extraga” din mulțime elementele provocatoare. S-a furat o singura arma, de la femeia jandarm batuta de protestatari și care ar putea ramane paralizata. Sunt explicațiile oferite sambata de…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…

- Reprezentantii Jandarmeriei sustin ca interventia de la mitingul de vineri seara a fost pe deplin justificata si ca dispozitivele au fost dimensionate in raport cu violentele, fiind "eminamente defensive", iar actiunile au fost reactive. La aceasta ora, structurile MAI incearca sa identifice manifestantii…

- Conducerea Jandarmeriei Romane ia poziție fața de atacurile violente de ieri din Piața Victoriei. Amintim ca la mitingul diaspora au avut loc violențe fara precedent intre jandarmi și protestatari.In cadrul conferinței de presa susținute astazi la sediul Jandarmeriei de purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, a declarat vineri, la Antena 3, ca jandarmii sunt in dialog permanent cu protestatarii din Piata Victoriei, pentru a-i determina pe acestia din...

