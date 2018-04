Stiri pe aceeasi tema

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a facut vineri ultimele audieri in dosarul Gala Bute, caz in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, contesta o condamnare la 6 ani cu inchisoare. Procesul a fost ulterior amanat pana pe 9 mai. Instanta a pus in vedere avocatilor sa pregateasca…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat vineri, pentru 9 mai, dezbaterile finale in dosarul ‘Gala Bute’, in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Initial, Instanta suprema stabilise ca vineri sa…

- ICCJ a constatat, vineri, in dosarul "Gala Bute", ca Elena Udrea nu a primit statut de refugiat politic in Costa Rica intrucat din inscrisurile prezentate de avocati reiese ca a depus doar o solicitare in acest sens. Judecatorii au respins si cererea ca fostul ministru sa fie audiat la distanta.

- Lovitura dura a magistratilor de la Inalta Curte pentru Directia Nationala Anticoruptie. Magistratii au admis cererea inaintata de aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Mai exact, acesta a cerut, vineri, instantei sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri…

- Dosarul 'Gala Bute', in care fostul ministru al Dezvoltarii are o condamnare la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu a ajuns la ultimul termen. Judecatorii de la Curtea Suprema ii vor audia astazi pe martorii Rudel Obreja, Tudor Breazu si omul de afaceri Adrian Gardean, ultimul…

- Instanța suprema a stabilit, miercuri, ca toți avocații celor din dosarul „Gala Bute” sa fie prezenți la termenul din 13 aprilie din acest caz. Judecatorii au cerut avocaților sa fie pregatiți pentru susținerea pledoariilor finale in acest proces. Tot atunci judecatorii au stabilit sa-i audieze pe inculpații…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului „Gala Bute”, iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat „odihna absoluta” fostului ministru. Blonda nu a venit la proces, iar avocatii ei au confirmat ca se afla in Costa Rica. Aparatorii au cerut…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului "Gala Bute", iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat "odihna absoluta" fostului ministru. Instanta suprema a programat pentru termenul de miercuri al procesului audierea a trei martori in dosarul…