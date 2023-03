Laureatul Nobel Orhan Pamuk conferenţiază la Timişoara

Scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, va conferenţia la Timișoara, la începutul lunii aprilie. Invitaţia i-a fost lansată de Universitatea de... The post Laureatul Nobel Orhan Pamuk conferenţiază la Timişoara appeared first on Special Arad · ultimele… [citeste mai departe]