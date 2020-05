Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite, dr. Robert Redfield, a declarat ca prognozele arata ca pana in 1 iunie vor fi inregistrate peste 100.000 de decese in...

- Autonet Import iși continua proiectele de responsabilitate sociala, dedicate combaterii Covid-19, și dupa ce a lansat campania “Mobilitate pentru eroi”, prin care faciliteaza repararea vehiculelor utilizate de catre instituțiile statului in aceasta perioada dificila, a incheiat un parteneriat cu Unifarm…

- Intoxicațiile accidentale in SUA au crescut dramatic in timpul pandemiei Covid-19, dar și in Marea Britanie. 45.550 de apeluri legate de expunerea la dezinfectant și agenți de curațare au fost inregistrate de la inceputul crizei sanitare, peste ocean, aproape doua treimi din incidente au implicat inalbitor…

- Madonna a dezvaluit ca are deja anticorpi coronavirus dupa ce a fost testata pentru virus. Legenda pop, in varsta de 61 de ani, a facut senzație, joi, pe Instagram, intr-un videoclip care face parte din seria numita „jurnalele de carantina”. „Am facut, recent, testul, și am aflat ca am anticorpii”,…

- Autoritatile sud-coreene au anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore, nu a fost depistat niciun caz intern de Covid-19, pentru prima data din 29 februarie, relateaza The Guardian potrivit news.ro.Centrul coreean pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a raportat joi ca 4 noi cazuri, toate importate,…

- In doar o luna, coronavirusul a devenit a treia cauza principala de deces in Statele Unite, potrivit unui medic din San Diego si datelor Centrelor americane pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), relateaza digi24.ro.

- „In jur de 65-70% din echipamentele de protecție pentru medici pe care Romania a reușit sa le cumpere merg la personalul medical din spitale și la direcție de sanatate publica, iar 30-35% ajung la echipajele SMURD, la cele de pe ambulanțe și la personalul medical din UPU”, a afirmat, șeful Departamentului…

- Oficialii de sanatate publica promoveaza constant spalarea mainilor ca o modalitate pentru ca oamenii sa se protejeze de COVID-19. Cu toate acestea, acest virus poate trai pe metal și plastic zile intregi, astfel incat simpla ajustare a ochelarilor cu mainile nespalate poate fi suficienta pentru a va…