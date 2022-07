Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Dupa calduri excesive vin ploile severe! Ce județe sunt afectate.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 02-07-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 2 și 3 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura și disconfort termic ridicat; Mesaj : ACTUALIZARE ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari cod portocaliu de canicula! Meteorologii au emis un cod portocaliu de canicula in zilele de 29, 30 iunie si 01 iulie. Fenomene vizate: val de caldura persistent si disconfort termic accentuat. Zone afectate sunt vestul țarii, iar restul regiunilor…

- Vin vești de la Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii anunța, pentru a doua zi a acestei saptamani, intensificari ale vantului, in mai multe zone din țara, dar și perioade cu vijelii, averse torențiale și descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi avertizari Cod portocaliu de vijelii, valabile in ora urmatoare in Capitala si in judetele Ilfov si Giurgiu, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In cursul zilei joi, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In total, 28 de județe sun vizate, insa și restul țarii este vizata de fenomene asemanatoare, insa mai blande. Cod galben de vreme rea Meteorologii ANM au…

- In cursul zilei de astazi, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de averse pentru cinci județe. Este vorba despre Bacau, Suceava, Neamț, Iași și Botoșani, anunța agerpres. Cod portocaliu de averse și vijelii Vara a venit cu averse și vijelii in partea de nord…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins duminica avertizarea Cod portocaliu de averse si vijelii in 12 judete si in Capitala, in timp ce restul tarii, cu exceptia a patru judete din vest, se vor afla sub Cod galben de ploi. Potrivit meteorologilor, in intervalul 29 mai, ora 14:00 – 30 mai,…