Alertă de la BNR: au apărut noi tipologii de fraude în domeniul plăților BNR monitorizeaza in mod permanent evoluțiile din domeniul plaților, urmarind respectarea de catre prestatorii de servicii de plata a cerințelor operaționale și de securitate aferente serviciilor de plata. In acest sens, banca centrala a emis un comunicat prin vorbește despre noile tipologii de fraude in domeniul plaților. BNR suține ca in ultima perioada au fost observate noi tipologii/scenarii de fraude prin manipularea platitorului, care vizeaza instrumentele de plata de tip card, internet banking sau mobile banking. In cele mai multe cazuri, utilizatorii serviciilor de plata sunt induși in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

