- Noul caz de contaminare locala a fost inregistrat, ca si in ziua precedenta, in orasul Wuhan (centru), considerat locul de aparitie a epidemiei la sfarsitul anului trecut, potrivit Ministerului Sanatatii, anunța Agerpres. Propagarea virusului a incetinit considerabil in China in ultimele saptamani…

- Italia este tara cea mai afectata de coronavirus în aceasta perioada, iar numarul persoanelor a depasit 1.200 de oameni, în timp ce alti 1.328 de oameni sunt în stare grava si critica. Medicii din întreaga peninsula lucreaza la foc automat, în conditii severe, iar într-unul…

- Al 45-lea caz este un barbat de 20 de ani din Iași. A venit din Italia pe 10.03.2020 și a intrat in carantina la Satu Mare. Este asimptomatic. și in aceasta aseara va fi transportat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. A venit cu mașina in care mai era o persoana, care la test a ieșit negativ,…

- Tribunalul Maramures a anuntat noi masuri care vor fi aplicate la nivelul Tribunalului Maramures in vederea prevenirii raspandirii infectiilor cauzate de Covid-19: Astfel, in intervalul 12 – 31 martie inclusiv se limiteaza accesul si stationarea in sediile Tribunalul Maramures persoanelor ce nu detin…

- Douazeci si sapte de persoane au murit intoxicate dupa ce au consumat alcool contrafacut in Iran in urma aparitiei unui zvon potrivit caruia bauturile alcoolice ar ajuta la vindecarea de noul coronavirus, relateaza luni agentia de presa oficiala Irna, relateaza AFP. Cu un bilant oficial…

- Oamenii de stiinta din China care studiaza originea epidemiei virale au anuntat descoperirea a doua tipuri principale de coronavirus care pot provoca infectii, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Cercetatorii, de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul…

- Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax."Centrul…

- Asistente de la spitale din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, descriu situatia colegilor sai din prima linie a luptei cu virusul, in contextul in care vineri Comisia Nationala de Sanatate din China a transmis ca peste 1700 de medici si asistente s-au imbolnavit pana acum, iar sase au murit.…