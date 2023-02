Alertă de călătorie MAE pentru români! Ce trebuie să știe oamenii care pleacă în Bulgaria MAE vine cu un avertisment pentru romanii care vor sa mearga la schi in Bulgaria. Ministerul de Externe a adus in prim-plan un anunț special ca urmare a restricțiilor de circulație impuse din cauza codurilor meteo de ninsoare și viscol. Cetațenii care tranziteaza zona sau intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria trebuie sa verifice starea vremii […] The post Alerta de calatorie MAE pentru romani! Ce trebuie sa știe oamenii care pleaca in Bulgaria appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

