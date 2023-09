Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ponde, 28 de ani, atacantul lui Farense cu cetațenie romana și portugheza, a ajuns in spital cu complicații dupa o amigdalita bacteriana și i s-a facut drenaj pentru a i se indeparta infecția. Cristian Ponde, jucatorul descoperit de Gazeta in 2005, cand s-a transferat la Sporting Lisabona,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Harghita face ancheta dupa ce au aparut suspiciuni de toxiinfectie alimentara la mai multi copii veniti intr-o tabara privata si cazati la o pensiune din statiunea Lacu Rosu. Pensiunea a fost amendata pentru ca nu a pastrat mostre de alimente care sa poata fi verificate,…

- Meterorologii au emis duminica inca o avertizare Cod roșu, anunțand vreme severa in localitati din județul Arad. In intervalul orar 17.25 – 18.20, in județul Arad: Santana, Olari se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30…50 l/mp. In zona avertizata in ultimele ore s-au acumulat cantitați…

- Este cod galben de ploi in 11 județe din centrul și nord-vestul țarii, iar in restul țarii este cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. potrivit avertizarilor Administrației Nașionale de Meteorologie (ANM), scrie Mediafax.Potrvit ANM, de luni, de la ora 15:00 pana marți la ora…

- In cursul zilelor de luni si marti, 17 persoane, dintre care zece copii, care au participat duminica, 9 iulie, la un botez organizat la caminul cultural din Ragla, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfectie alimentara , iar marti seara a fost nevoie de interventia echipajelor medicale pentru alte…

- Un pacient imobilizat in scaun rulant aștepta sa moara la Spitalul din Targu-Carbunești, Gorj, pentru ca niciun medic nu vrea sa il opereze, a scria Gazeta de Sus .Calvarul lui Aurel Miruța, un barbat care de 3 decenii este imobilizat in scaun cu rotile, a inceput in urma cu o luna, cand a fost adus…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe strada Șiriei din Arad. Doua persoane au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. „In urma accidentului au rezultat doua victime conștiente cooperante, neincarcerate. Echipajul SMURD Terapie Intensiva Mobila le-a acordat acestora primul…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…