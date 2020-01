Stiri pe aceeasi tema

- O alerta cu bomba a fost declanșata la Drobeta-Turnu Severin, in noaptea de Revelion, din cauza unei genți suspecte lasate pe o strada din municipiu. Mai multe echipaje de poliție și pirotehniștii de la SRI au intervenit la fața locului.

- O alerta cu bomba a fost declansata la Drobeta-Turnu Severin, in noaptea de Revelion, din cauza unei genti suspecte, lasate pe o strada din municipiu. Mai multe echipaje de politie si pirotehnistii de la SRI au intervenit la fata locului.

- Alerta la Drobeta-Turnu Severin, in noaptea de Revelion, din cauza unei genți suspecte, lasate pe o strada din oraș. Mai multe echipaje de poliție și pirotehniștii de la SRI au intervenit la fața locului. In cele din urma, alarma s-a dovedit falsa, potrivit Mediafax.Alarma s-a dat la ora 23.30,…

- Primaria municipiului Buzau continua tradiția petrecerii de Revelion in aer liber. Dupa succesul obținut anii trecuți, cu Andra și Voltaj, municipalitatea le-a pregatit buzoienilor o noapte de neuitat, in compania unor nume mari ale muzicii romanești. Marți, 31 decembrie 2019, buzoienii sunt invitați…

- Un candidat la Președinția Romaniei, aflat in campanie electorala la Cluj-Napoca, a disparut joi dimineața, in jurul orei 01:00, dintr-un hotel situat pe Calea Dorobanților. Barbatul beneficia de serviciile Serviciului de Paza și Protecție in timpul dezbaterilor electorale. Agenții de securitate nu…

- UPDATE: Oamenii legii au anunțat ce au gasit in valiza descoperita vineri la Targoviște, in zona Primariei din acest oraș. Se pare c-ar fi fost vorba doar despre o neințelegere, dar care i-a pus pe jar pe oamenii legii. La scurt timp a fost gasit și proprietarul valizei, care le-a povestit autoritaților…

- Poliția este in alerta, dupa ce un client nemulțumit a anunțat ca a amplasat o bomba in sediul unei banci din zona Calea Victoriei, București. Oamenii legii fac, la ora transmiterii știrii, investigații in acest sens.