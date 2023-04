Alertă cu bombă, luni seara, la centrul comercial Mega Mall din București. Oamenii aflați înăuntru au fost evacuați Centrul comercial Mega Mall din Sectorul 2 al Capitalei a fost evacuat luni seara, dupa ce polițiștii au fost alertați cu privire la amplasarea unei bombe in interiorul complexului, scrie G4Media.ro, citand un comunicat al Poliției București.Zeci de pompieri și polițiști s-au deplasat la fața locului, dupa apelul privind amplasarea dispozitivului exploziv, care a venit in jurul orelor 22.00.Centrul comercial a avut luni un program normal de funcționare, pana la orele 23.00, in cinematograf și hipermarket.„Astazi, 17 aprilie 2023, in jurul orei 22.00, Direcția Generala de Poliție a Municipiului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

