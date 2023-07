Alertă COD ROȘU de inundații pe râuri din județele Cluj și Alba Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, atenționare cod roșu de inundații pe rauri din județele Cluj și Alba. Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de pericol pe raurile din bazinele hidrografice: Poșaga, Iara – bazin amonte S.H. Valea Ierii (afluenți ai raului Arieș), in județele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod Portocaliu de inundații, valabila in intervalul 6 iulie ora 14:00 - 7 iulie ora 12:00. Anunțul a fost completat ulterior și cu un COD GALBEN de viituri.„Cod galbenIn intervalul 06.07.2023 ora 12:00 – 07.07.2023…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis joi atenționare Cod Galben de inundații, valabila pentru mai multe rauri din țara, inclusiv Arieș. Codul GALBEN este instituit in perioada: joi, 22 iunie, orele 12.00-24.00, inclusiv pe raul Arieș – bazin amonte S.H. Scarișoara…

- 11 iunie| Pericol de INUNDAȚII pe Arieș și Tarnave: Cod Galben in Alba și alte județe, pana marți noaptea 11 iunie| Pericol de INUNDAȚII pe Arieș și Tarnave: Cod Galben in Alba și alte județe, pana marți noaptea Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis duminica, 11 iunie…

- Joi, hidrologii au emis un nou avertisment cod galben de inundații pentru raurile din mai multe județe, inclusiv Cluj. In cadrul acestui avertisment, județul Cluj se afla sub avertizare cod galben, iar se pot produce scurgeri importante pe versanți, inundații și depașiri ale cotelor de atenție. In total,…

- 8 iunie| COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba și alte județe din țara, pana vineri noaptea: Raurile vizate 8 iunie| COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba și alte județe din țara, pana vineri noaptea: Raurile vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis joi, 8 iunie 2023, o atenționare…

- Meteorologii anunța un nou Cod Galben de vreme rea valabil și pentru zona noastra pana la ora 23. Acesta este urmat, potrivit hidrologilor, de inundații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un cod galben de inundații pe rauri din mai multe județe din Romania, inclusiv Cluj.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis un mesaj de atenționare COD GALBEN valabil in intervalul 27.05.2023, orele 13:00 – 24:00, pentru raurile din bazinul IALOMIȚA - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni. In intervalul menționat sunt…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apa din județele Mehedinți și Dolj. Specialiștii au emis un cod galben.