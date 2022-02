Mai mulți sportivi din Romania se afla, in acest moment, in Rusia. O echipa a Federației Romana de Scrima se afla pana pe data de 28 februarie in Soci. De asemenea, o delegație a Federației Romane Wushu și Kungfu se afla, tot pana pe 28 februarie, la Moscova. Reamintim ca in acest moment este in plina desfașurare un razboi tragic intre Rusia și Ucraina. Peste 1.500 de tineri din Rusia au ieșit in strada sa protesteze impotriva razboiului. Ei au fost arestați. In tot acest timp, mai mulți sportivi ai țarii noastre se afla in țara condusa de Vladimir Putin. Momentan nu se știe daca vor fi aduși…