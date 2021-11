Stiri pe aceeasi tema

- Avarie la rețeaua de apa in intersecția Bd. Iuliu Maniu - Bd. G-ral Vasile Milea. O restricție de circulație pe banda 2 a bd-ului Iuliu Maniu, pe sensul de ieșire din București, se instituie de la miezul nopții. Brigada Rutiera anunța ca, in timpul lucrarilor de modernizare a liniei de tramvai…

- Oreste Teodorescu a fost oprit de un echipaj din Brigada Rutiera in timp ce se deplasa cu mașina pe o strada din centrul Bucureștiului. Polițiștii l-au testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a fost unul pozitiv, aflandu-se ca acesta se afla sub influența unor substanțe interzise. Oreste Teodorescu,…

- Etiopia reține peste 80 de lucratori ONU in timp ce temerile cresc. Arestarile in masa urmeaza avertismentelor SUA și ONU asupra conflictul, care ar putea escalada in curand, relateaza pe larg publicația Independent.co.uk. Autoritațile etiopiene au reținut zeci de angajați și șoferi ONU, in…

- Traficul va fi restrictionat, incepand de vineri, pe mai multe artere din Capitala, pentru organizarea Maratonului Bucuresti. Cea de-a 14-a editie a Maratonului Bucuresti va avea loc sambata si duminica. Brigada Rutiera instituie mai multe restrictii de trafic in centrul Capitalei incepand de vineri,…

- Autoritațile thailandeze au intrat in alerta din cauza unor inundații puternice care au acoperit deja 70.000 de locuințe și au dus la moartea a șase oameni in regiunile centrale și nordice ale țarii, relateaza The Guardian. In aceasta situație, guvernul a facut apel la armata pentru a proteja capitala…

- Municipiul Chișinau, dar și alte localitați din țara au fost puse sub cod roșu in urma analizei indicatorilor epidemiologici. Astfel, incidența cazurilor noi depistate a crescut cu peste 59 la suta, comparativ cu perioada de acum doua saptamani.

- Traficul este intens, duminica dupa-amiaza, pe sensul de deplasare catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Autoritatile au recomandat soferilor mai multe rute alternative.

- In urma verificarilor, inspectorii ANSVSA au descoperit ca trei loturi de suplimente conțin oxid de etilena, o substanța cancerigena, extrem de periculoasa, care poate provoca boli grave.Autoritațile recomanda oamenilor care au cumparat aceste produse, sa nu le mai ia. In plus, iși pot recupera banii,…