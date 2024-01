Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de joi a Guvernului, se va adopta un act normativ ce stipuleaza reorganizarea MIPE, instituția condusa de Adrian Caciu . Cabinetul Ciolacu va dezbate și adopta, joi, 18 ianuarie, o Hotarare pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a aplicat sechestru pe un cont bancar, in valoare de aproximativ 25 de milioane de lei, saptamana trecuta. Indisponibilizarea mijloacelor financiare a fost executata in baza delegației Direcției generale urmarire penala a CNA, in cadrul unei cauze…

- In sedinta ordinara a Consiliului Judetean Neamt, de marti, 28 noiembrie, pe ordinea de zi este un proiect aștept și necesar, privind desemnarea noilor reprezentantilor ai Consiliului Județean in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta. In acest moment din CA faceau parte Veronica…

- Fosta șefa a Serviciului de Resurse Umane din Primaria Timișoara, Rodica Aurelian, a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere a vinovației in dosarul concursurilor de angajare fraudate. Acordul a fost inregistrat la instanța pentru validare.

- Poliția este pe alerta la Criuleni și Strașeni, unde alegatorii ar fi transportați in mod organizat la secțiile de votare. Poliția pe alerta la Criuleni și Strașeni. Alegatorii ar fi transportați in mod organizat la secțiile de vot din satul Zolonceni și satul Capriana. {{712365}}Grupul de documentare…

- China anunta joi ca se afla ”in permanenta la un nivel de alerta ridicat”, la o zi dupa ce doua nave militare - una americana si una canadiana - au traversat Stramtoarea Taiwan a doua oara in doua luni, infuriind Beijingul, relateaza AFP.Un distrugator de clasa Arleigh Burke, USS Rafael Peralta,…

- Alerta in judetul Satu Mare unde sunt cautati 4 copii ucraineni. Acestia au disparut azi noapte din comuna Certeze. E vorba de 3 baieti si o fata. Toti au in jur de 1,50 m inaltime, par saten si ochi caprui si aveau cu ei in momentul disparitiei cate un rucsac.

- Fortele de securitate bulgare au arestat un cetatean libanez cu resedinta permanenta in Bulgaria, dupa ce aceasta le-a trimis altor doua persoane o inregistrare video proprie in care promoveaza jihadul si indeamna la atacuri asupra unor obiective israeliene, americane si europene, relateaza joi agentia…