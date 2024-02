Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii spanioli au blocat intrarea in portul Castellion din regiunea Valencia. Protestul e parte dintr-unul mult mai amplu care se desfașoara in mai multe regiuni. La nord, in Catalonia, coloane de tractoare se indreapta spre Barcelona, iar forțele de ordine sunt in alerta.

- Xavi (44 de ani) a anunțat ca va pleca de la Barcelona la finalul sezonului, iar conducerea clubului este nevoita sa caute un nou antrenor. In acest context, s-au vehiculat mai multe nume de antrenori pentru clubul catalan. Totuși, inca nu a fost anunțata o decizie oficiala in acest sens. Joan Laporta,…

- Echipa spaniola FC Barcelona a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 3-5, in meciul cu Villarreal, din etapa a 22-a din La Liga. Oaspetii au condus cu 2-0, FC Barcelona a revenit si a avut 3-2.Meciul de pe Camp Nou a avut o prima repriza cu doar un gol inscris. Gerard Moreno a deschis scorul pentru…

- Curtea Europeana de Justiție a anunțat azi verdictul in cazul Super Ligii. Competiția poate luat startul, fara repercusiuni pentru cluburi din partea UEFA. Daca Super Liga va porni la drum oficial de joi, Real și Barcelona vor incasa fiecare un miliard de euro in calitate de grupari fondatoare. VIDEO.…

- Presedintele clubului de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat pentru EFE ca Lionel Messi va avea un meci de retragere, dupa ce a batut toate recordurile din istoria gruparii catalane, atunci cand vor dori starul argentinian si familia sa.''Suntem deschisi sa-l facem oricand vor ei. Messi…

- Și elevii lui Xavi au de suferit din cauza secetei prelungite din Catalunia. Autoritațile i-au pus in vedere Barcelonei sa faca economie la apa: „Sa compenseze apa pe care o folosește cu irigații și sa economiseasca mai mult cu dușurile. Fie la Montjuic, stadionul considerat «acasa», fie la Ciutat Esportiva,…

- Barcelona vrea sa ii transfere definitiv pe Joao Cancelo (29 de ani, fundaș dreapta) și Joao Felix (24 de ani, atacant). Cei doi sunt imprumutați de clubul catalan pana in vara lui 2024, insa Joan Laporta a anunțat ca va demara in curand negocierile pentru transferuri definitive. Cancelo e jucatorul…

- Joan Laporta (61 de ani), președintele clubului Barcelona, a strecurat o ințepatura la adresa marii rivale, Real Madrid, in timpul unui discurs cu privire la arbitrajele recente din Spania. Cel mai recent meci de campionat al Barcelonei, in deplasare cu Rayo Vallecano, s-a incheiat cu scorul de 1-1.…