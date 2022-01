Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, subliniind…

- Starea de alerta in Romania este prelungita cu inca 30 de zile, incepand de joi, cand intra in vigoare noi masuri de relaxare a unor restricții. Masca nu mai e obligatorie in spațiul deschis și accesul este permis la mall și persoanelor nevaccinate, daca au test negativ. Potrivit autoritaților, se…

- OFICIAL| Starea de ALERTA a fost prelungita in Romania cu inca 30 de zile Starea de ALERTA a fost prelungita in Romania cu inca 30 de zile Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 8 noiembrie, Hotararea numarul 101 privind prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul…

- Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alterta pe tot teritoriul țarii, incepand cu 9 noiembrie 2021. Raman in vigoare toate restricțiile adoptate in 25 octombrie: masca este obligatorie peste tot, inclusiv pe strada, accesul la mai multe activitați se face doar pe baza certificatului verde, magazinele…

- Intrebat daca social-democrații vor veni cu un proiect de lege propriu pentru introducerea certificatului verde, medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, vineri, ca „nu aș vrea sa vin cu un proiect alternativa, ci cu un proiect comun, al principalelor partide politice din Romania, pentru ca…

- Intrebat daca social-democrații vor veni cu un proiect de lege propriu pentru introducerea certificatului verde, medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, vineri, ca „nu aș vrea sa vin cu un proiect alternativa, ci cu un proiect comun, al principalelor partide politice din Romania, pentru ca…

- De luni, persoanele nevaccinate nu vor mai putea iesi din casa dupa ora 22.00 decat daca au motive intemeiate, iar in mall-uri, restaurante si cinematografe pot intra doar persoanele vaccinate sau trecute prin boala.

- In data de 19 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1635 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 347 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva…