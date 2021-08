Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANSVSA au descoperit intr-un mare lanț de magazine chiftele contaminate cu oxid de etilena, un compus chimic interzis in Uniunea Europeana pentru ca este cancerigen. O cantitate impresionanta de chiftele, aproximativ doua tone, au fost restrase de la vanzare. Hipermarketul este obligat sa…

- Inspectorii sanitar-veterinari au retras mai multe loturi de inghețata, dupa ce au descoperit prezența oxidului de etilena-un pesticid interzis de Comisia Europeana. Sase loturi de inghetata Cora la cutie, de peste 400 de grame, cu diferite arome, alaturi de doua loturi de desert Liegeois ciocolata…

- Mars retrage de pe piata din Romania mai multe loturi din inghetata comercializata sub brandurile Bounty, Snickers si Twix, comercializata individual sau la cutie, dupa ce in aceste produse s-a descoperit oxid de etilena la niveluri mai mari decat cele permise. „Mars recheama din Romania produsele noastre…

- Comisia Europeana a cerut vineri retragerea de pe piața a tututor produselor care contin un aditiv numit roscova care ar fi contaminat cu oxid de etilena, un pesticid cancerigen interzis in Europa. Sambata, intr-o intervenție telefonica la Digi24, directorul ANSVSA, Mihai Ponea a anunțat ca au fost…

- Reprezentanții ANSVSA au anunțat ca au retras masiv carne de pui ce provine din Polonia, pentru ca exista riscul infectarii cu salmonella. Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a retras tone de carne de pui, pusa in vanzare, și care provine din Polonia. Și…

- Corpul ceresc ar avea diametru de pana in 250 m si este considerat periculos. Specialiștii de la NASA estimeaza ca asteroidul va trece pe langa pamant la o distanța de peste 4,5 milioane de kilometri. Ora exacta a celei mai apropiate abordari este estimata la 19:53 ETD. Asteroid potențial periculos…