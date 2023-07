Alertă ANM în România. Un nou val de furtuni lovește țara. Zonele în care vremea rea va face ravagii Vremea rea revine in mai multe zone din țara. Cei de la ANM anunța furtuni, dar și ploi torențiale. Meteorologul Alina Șerban a spus ce zone vor fi afectate de canicula și ce zone se vor afla in centrul unor furtuni de proporții. Se pre ca un front atmosferic traverseaza Romania de la vest la est. Astfel, nicio zona nu va scapa și e doar o chestiune de timp. “Dupa acel val de aer foarte rece, temperaturile au inceput sa creasca din nou. S-a resimțit acest lucru inca de ieri, se va resimți și astazi, dar mai ales maine, in partea de sud a teritoriului, acest lucru insemnand ca vremea va deveni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

