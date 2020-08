Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri, 24 iulie, doua avertizari cod galben de ploi si instabilitate atmosferica, potrivit carora, in weekend, aproape trei sferturi din tara va fi afectata de ploi si furtuni.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o avertizare nowcasting Cod rosu de furtuna, valabila in judetul Buzau. Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:00, in localitatile Berca, Parscov, Scortoasa, Viperesti, Cozieni, Unguriu, Magura din judetul Buzau se vor semnala averse ce…

- bull; Avertizarea este valabila pana la noapte.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de grindina si vijelii pentru mai multe judete din tara. Codul se intinde pana la granita Dobrogei, fiind afectate judetele Ialomita si Braila, situate langa Constanta si, respectiv,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de furtuna, valabile in noua judete din Muntenia si Dobrogea, in orele urmatoare, conform Agerpres.Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Arges, Prahova, Buzau, Dambovita, Tulcea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de furtuna, valabile in noua judete din Muntenia si Dobrogea, in orele urmatoare.Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Arges, Prahova, Buzau, Dambovita, Tulcea si Constanta…

- "Avem pana acum situatia centralizata legata de declaratiile suprafetelor calamitate si raportata la declaratiile fermierilor. Suprafata calamitata este de 1,1 milioane hectare. Echipele de constatare a pagubelor produse de seceta lucreaza, au lucrat si sambata si duminica, astfel incat acolo unde…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU pentru judetul Neamt. Aceasta este valabila astazi, 12 mai, in intervalul orar 11:00-20:00. “In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi intensificari puternice…

- Maine, in intervalul orar 09.00-23.00, județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de vreme rea. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, in Moldova, Dobrogea și in estul Munteniei, județele Buzau, Braila, Ialomița și Calarași, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.…