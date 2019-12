Stiri pe aceeasi tema

- Iarna care bate la usa se anunta bogata in zapada si nu sunt excluse episoadele de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp un mesaj nou de vreme severa imediata. Potrivit meteorologilor, o ceata densa se manifesta acum in 10 judete, vizibilitatea scazand chiar si sub 200 de metri in anumite zone. The post Alerta meteo cu efect imediat. Cod galben in 10…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: intensificari ale vantului Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 16 – 14 noiembrie, ora 10 Zone afectate: zona de munte In intervalul menționat, in zona montana vantul va avea intensificari susținute, cu viteze in general de 70…80 km/h, iar…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceața pentru București și 28 de județe.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Meteorologii…

- Clima Romaniei ar putea suferi schimbari semnificative in urmatoarele decenii. Meteorologii estimeaza ca vom avea parte de veri mult mai calduroase, de seceta și de mai multe fenomene extreme. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a vorbit, in cadrul unei conferințe de profil, despre modul in care…

- O atentionare de Cod galben de inundatii, valabila pe durata orelor urmatoare, in bazine hidrografice din cinci judete, a fost emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, a atentionare Cod galben de inundatii, valabila pe durata orelor urmatoare, in bazine hidrografice din cinci judete. Conform...

- Vremea 9 septembrie 2019. ANM a emis doua avertizari meteo de vreme severa pentru urmatoarele ore. Cod portocaliu și galben de vijelii in noua județe. Afla prognoza meteo pentru urmatoarele ore in Romania. Harta zonelor afectate.