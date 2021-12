ALERTĂ! A murit poetul Lucian Avramescu Poetul Lucian Avramescu a decedat in locuinta sa din comuna prahoveana Sangeru, la varsta de 73 de ani, au declarat duminica pentru AGERPRES surse locale. Surse medicale au precizat ca Lucian Avramescu a fost gasit in stare de inconstienta, in stop cardio-respirator si a fost supus manevrelor de resuscitare, insa fara rezultat. Poetul si jurnalistul Lucian Avramescu s-a nascut in comuna Sangeru, judetul Prahova, la 14 august 1948. A urmat cursurile Facultatii de Horticultura a Universitatii din Craiova, pe care a absolvit-o in 1971, cu o licenta in arhitectura peisagera, apoi si cursurile Facultatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

