In urma testului, cine este imun poate sa se intoarca la munca si sa socializeze ca si pana acum. Guvernul britanic a comandat deja 50 de milioane de teste ce vor fi gata in lunile de vara, incepand cu luna iunie. O trusa costa 10 lire, iar testul se face printr-o mica intepatura care preia o picatura de sange. Noul test a fost dezvoltat de cercetatori de top de la Oxford, scrie Daily Mail, in colaborare cu o firma sustinuta de guverul britanic, Rapid Testing Consortium. Este ca un test de sarcina, aparatul preia o picatura de sange cu o mica intepatura, iar daca dupa 20 de minute apar doua…