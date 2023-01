Aleksei Navalnîi este pe moarte. Germania cere Rusiei permiterea ajutorului medical specializat Un purtator de cuvant al guvernului din Germania i-a cerut Rusiei, vineri, sa ofere „asistenta medicala urgenta” politicianului de opozitie Aleksei Navalnii, a carui stare este critica Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, politicianul despre care se credere ca otravit de susținatorii lui Vladimir Putin, s-a agravat din cauza conditiilor inumane din inchisoare si izolarii. Mai mult decat atat, purtatorul de cuvant incearca sa il ajute pe Aleksei Navalnii, dar acest lucru este dificil in prezent in contextul razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Dupa ce a fost otravit cu noviciok… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

