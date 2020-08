Aleksei Navalnîi ar putea fi transferat într-un spital din Germania - surse Bild Aleksei Navalnîi, liderul opozitiei din Rusia aflat în coma dupa ce ar fi fost otravit, ar urma sa fie transferat într-un spital din Germania, afirma surse citate de publicatia Bild, scrie Mediafax. În același timp, Le Monde scrie ca Franța este pregatit sa îl primeasca pe Navalnîi, potrivit Reuters.

Aleksei Navalnîi este internat în prezent la sectia de terapie intensiva a unui spital din orasul Omsk, situat la 2.200 de kilometri est de Moscova.

O organizatie umanitara intentioneaza sa îl transfere într-un spital din Germania.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

