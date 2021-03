Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul Aleksei Navalnii i-a acuzat pe gardienii inchisorii in care este incarcerat de o forma de tortura prin privare de somn, intr-o plangere trimisa serviciilor de securitate ruse publicata joi pe site-ul sau, relateaza AFP. Gardienii "ma priveaza de somn, este vorba de facto despre…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a carui stare de sanatate provoaca ingrijorari unor apropiati, a depus o plangere in care acuza gardienii de la colonia penitenciara Pokrov de faptul ca-l priveaza de somn, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro . Navalnii precizeaza, in…

- Guvernul va trebui sa gaseasca, pe termen scurt, o modalitate pentru proiecte in parteneriat public-privat pentru construcția sau modernizarea spitalelor, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. Acesta a mai prec...

- Se anunta ninsori in aceasta noapte. RAJDP Constanta roaga participantii la trafic sa evite deplasarile in judet.Potrivit prognozei din aceasta noapte, in tot judetul Constanta se asteapta precipitatii sub forma de ninsori viscolite.Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta roaga participantii…

- Oamenii strazii care nu au probleme de comportament și se pot abține de la consumul de alcool, sunt primiți in Azilul de noapte din Targu Mureș. Avand in vedere nopțile tot mai geroase din aceasta perioada, Azilul de noapte nu-i lasa pe drumuri nici pe aceștia. Oamenii strazii sunt cunoscuți de polițiștii…

- Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori, mereu cu zambetul pe buze care transmite energia lui pozitiva tuturor celor din jur. La scurt timp dupa ce și-a lansat cartea, „Jurnalul unui burlac. Conversații cu mama”, juratul de la Antena 1 a povestit pentru revista VIVA!, cand și-a dat seama…

- Duminica, o noua zi in care soarele va rasari de sub nori la ora 08:06. Peste noapte va ingheța și se va forma poleiul, iar vantul va sufla cu unele intensificari. Dimineața, in zonele inalte va fi ceața. La noapte și duminica spre luni, pe creste va ninge consistent și vantul va viscoli zapada.…

- Evgheni Ciuvilin, geolog din Moscova, este unul dintre oamenii de știința care au putut observa aceste cratere uriașe aparute in nord-vestul Siberiei. Primul fenomen de acest fel a fost descoperit in 2014. Gaura masura circa 20 de metri largime și 52 de metri adancime. De atunci, nu mai puțin de 17…