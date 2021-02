Un tribunal rus a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Aleksei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, respingand apelul criticului Kremlinului intr-un proces ce a declansat condamnari internationale si proteste in toata tara, transmit AFP, DPA si Reuters. Navalnii a facut apel la o sentinta de inchisoare a unei instante inferioare pronuntata pentru incalcarea controlului judiciar in legatura cu o condamnare de frauda din 2014. Acest lucru s-a intamplat in ciuda faptului ca anul trecut nu a putut sa se prezinte in fata ofiterilor de eliberare conditionata…