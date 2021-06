Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a deschis vineri o tabara de refugiati in zona orasului Pabrade destinata migrantilor tot mai numerosi, in special irakieni, care-i trec granita venind dinspre Belarus, relateaza agentia EFE. Primii 73 de migranti, majoritatea barbati, au fost deja primiti in aceasta tabara ce are 290 de locuri.…

- Și Statele Uite ale Americii (SUA) iau masuri impotriva Belarusului, dupa deturnarea avionului companiei Ryanair, care a fost deturnat de pe ruta Atena – Vilnius, și la bordul caruia se afla jurnalistul disident Roman Protasevici. Opozantul lui Aleksandr Lukașenko era insoțit iubita sa, Sofia Sapega.…

- Organizatia Reporteri fara frontiere (RSF) a denuntat joi situatia dezastruoasa a libertatii presei in Belarus, iar secretarul general al RSF, Christophe Deloire, a participat la o demonstratie organizata in Lituania la frontiera cu Belarus, dupa interceptarea duminica a unui avion de linie de catre…

- Jurnalistul belarus a coordonat cel mai cunoscut canal media de opoziție in timpul manifestațiilor masive de anul trecut impotriva lui Aleksandr Lukașenko, dar era implicat de un deceniu in mișcarea de contestare a liderului autoritar, scrie Financial Times . Incredibila operațiune de capturare de duminica,…

- Liderii UE, reuniti la Bruxelles, au decis luni seara sa inchida spatiul aerian al uniunii pentru avioanele din Belarus ca masura de sanctionare a regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko, acuzat ca a ordonat deturnarea unui avion de linie al companiei Ryanair ce efectua un zbor pe ruta Atena-Vilnius…

- Cancelarul german Angela Merkel a calificat luni drept ''necredibile'' justificarile date de autoritatile din Belarus pentru deturnarea unui avion in care se afla un opozant fata de regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko si a cerut eliberarea imediata a celui retinut, relateaza AFP.…

- Locul în care se afla jurnalistul disident din Belarus ramâne necunoscuta dupa ce a fost scos dintr-un avion de pasageri Ryanair care a fost forțat sa aterizeze duminica la Minsk, a declarat luni lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, relateaza Reuters. Totodata, autoritațile…

- Aparatul de zbor a fost fortat sa aterizeze in Minsk, iar politistii l-au arestat pe jurnalist, care, potrivit Daily Star, risca pedeapsa capitala, in ultima țara din Europa care mai practica aceasta sentința.Potrivit primelor informații, la bord se afla și 5 romani.Anunțul arestarii lui Roman Protasevici,…