Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile".



"Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE Alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca asta. Nu se mai poate vota dupa ce Sectiile s-au inchis!", a scris Trump pe Twitter, dupa cateva ore bune de tacere pe retelele de socializare.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

