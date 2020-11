Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat marti in Ohio, unul din cele mai disputate state in alegerile din SUA, conform previziunilor posturilor de televiziune Fox si NBC News, preluate de AFP si Reuters preluat de agerpres. Victoria ii aduce presedintelui 18 electori.Ohio…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…

- Presedintele american, Donald Trump, si rivalul sau democrat, Joe Biden, s-au reintalnit joi seara la Nashville (statul Tennessee) pentru ultima lor dezbatere televizata, cu 12 zile inainte de scrutin, transmite AFP. Cei doi candidati - cravata rosie pentru Donald Trump, cravata albastra pentru Joe…

- Aflat in imposibilitatea de a se deplasa timp de zece zile din cauza imbolnavirii cu COVID-19, presedintele republican Donald Trump a revenit luni pe scena de campania in statul Florida asigurand audienta ca este in "plina forma", cu 22 de zile inaintea alegerilor in care se va confrunta cu democratul…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca autoritatile investigheaza un presupus complot in care sunt implicate sapte persoane care au calatorit in weekendul trecut la bordul unui avion, transportand un "echipament" nespecificat si avand ca scop sa "perturbe" recenta conventie a Partidului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a primit, luni, numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat al Partidului Republican, la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, scrie agerpres.ro care preia Reuters si AFP.

- WikiLeaks a jucat un rol-cheie in efortul Rusiei de a influenta alegerile prezidentiale din SUA in 2016 in favoarea lui Donald Trump si, cel mai probabil, a stiut ca ajuta serviciile de informatii ale Moscovei, sustine un raport al Comisiei pentru Serviciile de Informatii a Senatului american, transmite…