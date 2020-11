Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a intentat un proces pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP."Ochii natiunii sunt indreptati spre…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justitia pentru a cere oprirea procesului de numarare a voturilor in statul Michigan, in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, transmit Reuters si AFP. Dupa numararea a 92% din voturi in Michigan, candidatul…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters preluat de agerpres.Vezi și: PSD ii da o lovitura majora lui Ponta:…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican Donald Trump, il ataca cu regularitate pe cel pe care-l numeste "Joe adormitul" din cauza ca a ramas strict inchis in casa, in Delaware, timp de doua luni, incepand din martie, si din cauza ca si-a limitat de atunci deplasarile doar…