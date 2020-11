Secretarul american al Justitiei, Bill Barr, a dat unda verde luni deschiderii de anchete privind posibile nereguli in timpul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie despre care Donald Trump da asigurari ca au fost marcate de ''fraude'', fara a aduce insa dovezi, relateaza AFP. Bill Barr, unul dintre ministrii cei mai loiali presedintelui in exercitiu, a subliniat ca aceasta autorizatie, trimisa procurorilor federali din toata tara, nu indica faptul ca Departamentul Justitiei are dovezi ale existentei unor situatii autentice de frauda. ''Va autorizez sa investigati acuzatii…