- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden. Donald Trump a anunțat ca nu va lua parte la ceremonie. Relatiile dintre Trump si Pence s-au degradat substantial dupa ce vicepresedintele in exercitiu a confirmat joi,…

- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, in contextul in care presedintele in exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este tot mai izolat, transmit duminica…

- Premierul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru a-l felicita pentru victorie, despre care a afirmat ca arata forta democratiei americane, si pentru a se angaja sa dezvolte in continuare legaturile strategice dintre cele doua tari, transmite…