Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi aliati din Congres ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, au atras atentia ca scrutinul prezidential nu s-a incheiat, facand referire la faptul ca numaratoarea voturilor continua si la acuzatiile nedovedite de frauda la scara mare, transmite sambata dpa.Citește și: Schimbare…

- Presedintele american Donald Trump a notat, sambata, pe Twitter, ca in ultimele ore “s-au intamplat lucruri rele”, el mentionand ca observatorilor nu li s-a permis sa vada ce se intampla in camerele de numarare a voturilor si sugerand ca astfel s-au facut schimbari mari.

- Presedintele american Donald Trump a notat, sambata, pe Twitter, ca in ultimele ore “s-au intamplat lucruri rele”, el mentionand ca observatorilor nu li s-a permis sa vada ce se intampla in camerele de numarare a voturilor si sugerand ca astfel s-au facut schimbari mari.

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, insista ca va fi reales, dupa ce se va finaliza numararea voturilor, cu toate ca rivalul sau democrat Joe Biden este in frunte in patru dintre statele considerate cheie si unde nu s-au stabilit inca rezultatele, relateaza vineri dpa, "Alegerile…

- Presedintele american Donald Trump va cere o renumarare a voturilor din statul Wisconsin, unde contracandidatul sau democrat in alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, pare sa dispuna de un mic avans conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri directorul sau de campanie, Bill Stepien, potrivit…

- Guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, Tom Wolf, a calificat miercuri declaratiile presedintelui Donald Trump privind "o frauda majora" in numararea voturilor ca fiind "un atac partizan" si a declarat ca statul sau munceste din greu pentru a numara peste un milion de buletine de vot prin corespondenta,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor din…