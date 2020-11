Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters. "Provocarile…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, insista ca va fi reales, dupa ce se va finaliza numararea voturilor, cu toate ca rivalul sau democrat Joe Biden este in frunte in patru dintre statele considerate cheie si unde nu s-au stabilit inca rezultatele, relateaza vineri dpa, "Alegerile…

- Presedintia lui Donald Trump a insemnat o perioada dificila pentru relatiile dintre Statele Unite si Germania, un aliat traditional al SUA devenit 'sac de box' al magnatului instalat la Casa Alba. A avut insa dreptate Trump sa aleaga lupta si, dincolo de aceasta, poate o victorie eventuala a…

- Presedintele american Donald Trump si candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, si-au incheiat joi a doua si ultima dezbatere din campania electorala, despre care moderatoarea Kristen Welker a spus ca a fost o discutie "consistenta" si o "dezbatere fantastica", relateaza dpa. Dezbaterea…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…